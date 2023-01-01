Завершён долгострой на ул. Кировоградской, 68а в Кировском районе Перми Поделиться Твитнуть

На объекте успешно завершилась итоговая проверка, Фонду защиты прав граждан — участников строительства Пермского края выдано заключение о соответствии здания требованиям проектной документации (ЗОС), сообщили в министерстве строительства. После ввода дома в эксплуатацию начнётся выдача ключей от долгожданных квартир.

Уже в скором времени в новый 19-этажный дом общей жилой площадью более 7 тыс. кв. м переедут 138 жителей. Всего в здании расположены 113 квартир.

Напомним, строительство дома стартовало в 2015 году и осталось незавершённым. Активные работы по его достройке возобновились в 2022 году, когда были применены механизмы федерального Фонда развития территорий и привлечены средства краевого бюджета. В результате объединения двух земельных участков образован новый. Таким образом, многоквартирному дому присвоен адрес ул. Кировоградская, 70.

В региональном фонде защиты прав дольщиков добавили, что в пятницу, 15 декабря, состоялось вручение гражданам, купившим ранее в этом доме квартиры, уведомлений о готовности объекта к передаче. О точной дате получения ключей владельцам квартир сообщат дополнительно.

Отметим, в последние годы Пермский край ведёт комплексную работу по решению проблемы обманутых дольщиков. С начала 2020 года 39 проблемных объектов были исключены из реестра: они были достроены или дольщики получили компенсации. В Кировском районе Перми в настоящее время завершено строительство и ведётся итоговая проверка многоквартирного дома на ул. Юнг Прикамья, 14, а также продолжается достройка дома на ул. Сокольской, 10б. Работы по завершению долгостроев проводятся региональным фондом ещё на восьми объектах в краевой столице.

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