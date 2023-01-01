Стали известны победители регионального конкурса «Лидер Пермского края»
В шорт-лист вошли 48 проектов
В Перми состоялась церемония награждения победителей второго регионального конкурса «Лидер Пермского края». Памятные знаки отличия вручили предпринимателям, компаниям, предприятиям и организациям из 16 различных сфер деятельности. Всего на участие в конкурсе поступило 237 заявок, в шорт-лист финалистов вошли 48 проектов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Этот конкурс инициирован губернатором Дмитрием Махониным и направлен на определение значимых проектов организаций разных форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей, которые работают на территории Прикамья.
Обращаясь к участникам церемонии награждения, Дмитрий Махонин отметил, конкурс «Лидер Пермского края» становится традиционным.
«Количество желающих принять участие в проекте растет. Это подтверждает, что конкурс важен и необходим. Пермский край как регион России развивается под знаком лидерства. Хотелось бы чтобы жители знали те предприятия и компании, которые вносят существенных вклад в развитие края. Убежден, что в этом году победителей выбирали из числа самых достойных. Желаю вам дальнейшего развития на благо процветания Прикамья», — сказал глава региона.
Участников конкурса оценивали экспертные советы при профильных краевых министерствах с привлечением общественников и представителей бизнеса в профильных видах деятельности. Экспертам нужно было оценить по 10-балльной шкале актуальность и социальную или экономическую значимость поданного на конкурс проекта. Кроме того, оценивалось влияние организации и её проекта на сферу деятельности.
По три организации в каждой номинации, набравшие наибольшее количество баллов от экспертов, принимали участие в следующем этапе конкурса. В ходе него краевая комиссия количественным голосованием определила победителей в каждом направлении.
В частности, в этом году за реализацию профориентационного проекта «ТИТАН-team» лидером в номинации «Молодёжная политика» стала АВИСМА филиал «ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Команда разработала программу, благодаря которой студентам СПО предлагается заключить договорные отношения с предприятием и стать корпоративными студентами. Такая программа дает возможность проходить оплачиваемую практику, получать ежемесячную стипендию по итогам учебного семестра, по завершению обучения получить гарантированное трудоустройство и быть вовлеченными в корпоративную культуру предприятия.
В номинации «Культура» лучшим признан Пермский дом народного творчества «Губерния» за реализацию проекта — Всероссийский конкурс молодежных и школьных театров «Моя игра». Его идея — объединить школьные театры и дать им возможность показаться на профессиональной сцене, организовать творческую лабораторию с профессиональными деятелями театрального искусства.
В номинации «Агропромышленный комплекс» победителем выбран СПК «Колхоз им. Чапаева» из Кунгурского округа с проектом «Главное люди (социальная ответственность бизнеса)».Предприятие активно участвует в различных социальных проектах округа, создает условия для качественной и безопасной жизни своих работников.
Итоговый список победителей конкурса 2023 года в номинациях:
Лидерам Прикамья вручили памятные знаки отличия с изображением герба Пермского края. Кроме них победители получили возможность использовать логотип награды в своей деятельности, например, при оформлении фасадов зданий, производстве продукции или реализации проектов.
В ходе мероприятия управляющему директору, генеральному конструктору АО «ОДК-Авиадвигатель» Александру Иноземцеву было присвоено звание «Почетный гражданин Пермского края» за значительные заслуги в области авиационной промышленности Пермского края и многолетнюю плодотворную деятельность.
Заявки для участие в новом сезоне конкурса стартуют весной 2024 года. Подробная информация об организации конкурса размещена на его странице на сайте губернатора и краевого правительства.
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