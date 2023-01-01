Стали известны победители регионального конкурса «Лидер Пермского края» В шорт-лист вошли 48 проектов Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

В Перми состоялась церемония награждения победителей второго регионального конкурса «Лидер Пермского края». Памятные знаки отличия вручили предпринимателям, компаниям, предприятиям и организациям из 16 различных сфер деятельности. Всего на участие в конкурсе поступило 237 заявок, в шорт-лист финалистов вошли 48 проектов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Этот конкурс инициирован губернатором Дмитрием Махониным и направлен на определение значимых проектов организаций разных форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей, которые работают на территории Прикамья.

Обращаясь к участникам церемонии награждения, Дмитрий Махонин отметил, конкурс «Лидер Пермского края» становится традиционным.

«Количество желающих принять участие в проекте растет. Это подтверждает, что конкурс важен и необходим. Пермский край как регион России развивается под знаком лидерства. Хотелось бы чтобы жители знали те предприятия и компании, которые вносят существенных вклад в развитие края. Убежден, что в этом году победителей выбирали из числа самых достойных. Желаю вам дальнейшего развития на благо процветания Прикамья», — сказал глава региона.

Участников конкурса оценивали экспертные советы при профильных краевых министерствах с привлечением общественников и представителей бизнеса в профильных видах деятельности. Экспертам нужно было оценить по 10-балльной шкале актуальность и социальную или экономическую значимость поданного на конкурс проекта. Кроме того, оценивалось влияние организации и её проекта на сферу деятельности.

По три организации в каждой номинации, набравшие наибольшее количество баллов от экспертов, принимали участие в следующем этапе конкурса. В ходе него краевая комиссия количественным голосованием определила победителей в каждом направлении.

В частности, в этом году за реализацию профориентационного проекта «ТИТАН-team» лидером в номинации «Молодёжная политика» стала АВИСМА филиал «ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Команда разработала программу, благодаря которой студентам СПО предлагается заключить договорные отношения с предприятием и стать корпоративными студентами. Такая программа дает возможность проходить оплачиваемую практику, получать ежемесячную стипендию по итогам учебного семестра, по завершению обучения получить гарантированное трудоустройство и быть вовлеченными в корпоративную культуру предприятия.

В номинации «Культура» лучшим признан Пермский дом народного творчества «Губерния» за реализацию проекта — Всероссийский конкурс молодежных и школьных театров «Моя игра». Его идея — объединить школьные театры и дать им возможность показаться на профессиональной сцене, организовать творческую лабораторию с профессиональными деятелями театрального искусства.

В номинации «Агропромышленный комплекс» победителем выбран СПК «Колхоз им. Чапаева» из Кунгурского округа с проектом «Главное люди (социальная ответственность бизнеса)».Предприятие активно участвует в различных социальных проектах округа, создает условия для качественной и безопасной жизни своих работников.

Итоговый список победителей конкурса 2023 года в номинациях:

«Промышленность» — ПАО«Мотовилихинские заводы»;

«Спорт» — Российский союз боевых искусств Пермского края;

«Здравоохранение» — ГАУЗ ПК «Городская клиническая больница №4»;

«Образование» — Ассоциации «Общественно-активные школы» г. Пермь;

«Малый бизнес. Торговля. Услуги» — ООО «Технотроникс»;

«Энергетика» — ПАО «Т плюс»;

«Жилищно-коммунальное хозяйство» — АО «Газпром газораспределение Пермь»;

«Агропромышленный комплекс» — СПК «Колхоз им.Чапаева»;

«Информационные технологии и телекоммуникации» — OOO PARMA Technologies Group;

«Социальная и общественная деятельность» — Пермская краевая общественная организация защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить»;

«Дороги и транспорт» — ООО«ТЕХДОРГРУПП»;

«Туризм» —АО «Протон-Пермские моторы»;

«Строительство» — ООО «ЖБК-Строй»;

«Молодежная политика»; АВИСМА филиал «ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;

«Культура»; — ГКБУК ПДНТ «Губерния»;

«Экология» — ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;

«Номинация года» — АО «Пермский завод« Машиностроитель».

Лидерам Прикамья вручили памятные знаки отличия с изображением герба Пермского края. Кроме них победители получили возможность использовать логотип награды в своей деятельности, например, при оформлении фасадов зданий, производстве продукции или реализации проектов.

В ходе мероприятия управляющему директору, генеральному конструктору АО «ОДК-Авиадвигатель» Александру Иноземцеву было присвоено звание «Почетный гражданин Пермского края» за значительные заслуги в области авиационной промышленности Пермского края и многолетнюю плодотворную деятельность.

Заявки для участие в новом сезоне конкурса стартуют весной 2024 года. Подробная информация об организации конкурса размещена на его странице на сайте губернатора и краевого правительства.

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