Заключён контракт на строительство поликлиники во Фролах Основные строительные работы на площадке начнутся уже в январе Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Управление капитального строительства Пермского края заключило контракт на строительство поликлиники в селе Фролы (Пермский округ). Работы будет выполнять ООО «Парма», которое уже построило несколько социальных объектов в регионе.

Поликлиника во Фролах расположится на ул. Солнечной, вблизи крупного нового жилого комплекса. В краевом УКСе пояснили, что учреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену и сможет принимать как взрослое население, так и детей. Для нового медучреждения закупят современное оборудование. Здесь будут обустроены необходимые кабинеты приёма участковых-терапевтов и узких специалистов, стоматологические кабинеты и процедурные помещения. Также в поликлинике запроектировано отделение женской консультации с дневным стационаром. Основные строительные работы на площадке начнутся в январе 2024 года.

Строительство поликлиники включено в региональную адресную инвестиционную программу и в программу «Модернизация первичного звена здравоохранения». Всего в Прикамье на ближайшие годы запланировано строительство ещё 14 объектов здравоохранения. В этом году введено в эксплуатацию девять медицинских объектов, среди которых больничный корпус в Полазне, лечебный корпус в Чердыни, хирургический корпус в Кудымкаре, детская поликлиника в Кировском районе Перми, поликлиники в Сиве, Углеуральском и на ул. Ленина в Перми, врачебные амбулатории в Ныробе и Оверятах.

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