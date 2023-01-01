Максим Артамонов В Перми с 1 января увеличат размер платы за наём муниципального жилья Он составит более 91 рубля за квадрат Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 января следующего года базовый размер платы за наём 1 кв. м жилого помещения, которое находится на территории Перми, составит 91,06 руб. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии отметили, что средства в виде платы за наём, которые получает город, — это один из источников формирования местного бюджета, и он делает возможным модернизацию жилищного фонда.

В городском управлении жилищных отношений пояснили, что пермяки могут получить консультацию по плате за наём жилого помещения в МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом» — ул. Стахановская, 51, 3 этаж.

Напомним, с 2018 года плата за наём мунжилья составляла 42,22 руб. за кв. м.

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