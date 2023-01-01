Афиша. Избранное

Рузанна Баталинакорреспондент
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Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 15 по 22 декабря
15 декабря в 17:00 на городской эспланаде будет дан старт празднованию Нового года зажжением огней на главной ели (0+).
15 декабря в Музее
современного искусства PERMM
стартует образовательная программа «Музейный водитель» (18+) для подготовки
медиаторов – экскурсоводов нового уровня, помогающих публике более глубоко
понять произведение искусства. Программа состоит из двух блоков – «Экскурсия» и
«Арт-медиация», в каждом – шесть занятий по два часа, включающих теоретическую
часть и практикум. Программа разработана музеем PERMM в сотрудничестве с
искусствоведом Владимиром Бересневым, который и выступит преподавателем школы.
15 декабря в 15:00 в
театре «Сцена-Молот» зрителей ждёт
спектакль «О том, как Сергей Сергеевич прославиться хотел» (16+). По мотивам
пьесы Николая Коляды «Баба Шанель» и на основе музыкального переложения этой
пьесы Александра Пантыкина режиссёр Борис Мильграм и музыкальный руководитель Театра-Театра
Татьяна Виноградова создали свою версию этой истории.
15 декабря в 15:00 в
кинотеатре «Синема 5»; в 15:00 и 17:10 в кинотеатре «Синема Парк
Семья», а также 20 декабря в 19:00 в кинотеатре «Киномакс» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят рождественского
«Щелкунчика» (6+) в хореографии Рудольфа Нуреева.
15 декабря в 16:00 в
«Премьер-зале» (Кунгур, ул. Карла
Маркса, 41) состоится торжественная церемония закрытия проекта «PRO Кунгур»
«Счастье здесь жить» (0+).
15, 16 и 17 декабря в
19:00 в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского продолжается серия премьерных показов балета
Бориса Тищенко по мотивам «Слова о полку Игореве» «Ярославна» (16+) в
хореографии Алексея Мирошниченко.
16 и 17 декабря в 12:00
и 14:30 в АЭМ «Хохловка» пройдёт
«Вертепное представление» (0+). Участники фольклорного ансамбля музея
«Хохловка» помогут гостям изготовить кукол для вертепа, выучить песнопения и
разыграть традиционное представление из опубликованных исторических записей.
16 декабря в 15:00 и
18:00 на сцене Пермского театра юного зрителя зрители увидят танцевальный спектакль экспериментального театра Risk
«Морф» (18+) по мотивам рассказа Михаила Булгакова «Морфий».
16 декабря в 22:00 в
пространстве «Дом» начнётся Late
Night Concert (12+) – камерная музыка в исполнении дуэта скрипки и фортепиано.
В программе – произведения Шнитке и Франка. Исполнители: Кристина Лебедева
(скрипка) и Елисей Кротов (фортепиано).
До 17 декабря в
«Кристалл-центре» «Пермская
синематека» показывает главные фестивальные новинки 2023 года «Артхаус: Эпизод
2» (18+). Зрителей ждут «Реальная история Уиннер» (18+), «Золото Рейна» (18+) и
«Бонни» (18+) на большом экране.
17 декабря в 11:00 в
Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт мастер-класс «Рисуем шпрухи немцев Урала» (12+). Сотрудники
Немецкого читального зала расскажут о традициях и обычаях Адвента и познакомят
со шпрухами немцев Урала, с историей письменного шрифта куррент, который
использовался в Германии для скорописи. Гости научатся по специальным
заготовкам рисовать цветными карандашами шпрухи российских немцев с
философскими изречениями. Запись обязательна. Заявки принимают на e-mail
deutscherlesesaal-perm@yandex.ru.
17 декабря в 14:00 в
Пермской краевой детской библиотеке им. Кузьмина пройдёт встреча с переводчиком, лингвистом Александром Грузбергом
«Фэнтезийные миры» (12+). У читателей будет возможность обсудить полюбившиеся
истории, обменяться книжными открытиями и погрузиться в атмосферу магических
королевств, тёмных загадок и светлого юмора.
17 декабря в 14:00 в
Органном концертном зале органистки,
воспитанницы Евгении Камянской Елизавета
Бородаева, Майя Мокрецова и Кристина Веретенникова исполнят программу «Юбилей
органа. Новое поколение» (6+). Прозвучат сочинения Дитриха Букстехуде, Иоганна
Себастьяна Баха, Леона Боэльмана, Юрия Буцко.
17 декабря в 19:00 в
Органном концертном зале с
концертной программой «Музыка Рождества» (6+) выступит признанный корифей
российского органа – солист Московской государственной академической
филармонии, заслуженный артист России, профессор Александр Фисейский.
17 декабря в 15:00 и
18:00 на сцене Пермского театра юного зрителя зрители увидят одноактный балет экспериментального театра Risk «Саюри»
(18+) в японском стиле по мотивам романа Артура Голдена «Мемуары гейши».
18 декабря в 18:30 в
Пермской краевой библиотеке им. Горького состоится концерт-презентация «Арабский колорит» (16+).
В программе: оригинальная музыка и переложения произведений для домры,
мандолины и арабского уда. Участники проекта – Татьяна Ненашева (домра,
мандолина), Жанна Рыкалова (фортепиано), Галина Рожкова (вокал), Анастасия
Суслонова (фортепиано). С ними выступят студенты и магистры ПГИК, студенты
факультета музыки ПГГПУ.
18 декабря в 19:00 на
площадке театра «Балет Евгения Панфилова» Свободный театр современного танца представит пластический спектакль на
классическую балетную музыку «reКонструкция» (18+). Спектакль вошёл в лонг-лист
премии «Золотая маска-2023».
18 декабря в 19:00 в
частной филармонии «Триумф»
камерный оркестр «Орфей» выступит с программой Concerto. Rachmaninoff (6+).
19 декабря в 19:00 на
площадке театра «Балет Евгения Панфилова» Свободный театр современного танца представит пластический спектакль на
песни группы OQJAV и стихи Вадика Королёва «Провинция – Столица –...» (18+) по
мотивам «Трёх сестёр» Чехова.
19 декабря в 19:00 в
частной филармонии «Триумф» Антон
Когун (скрипка) и Анна Когун (виолончель) исполнят программу Camera Obscura.
Дуэты для виолончели и скрипки.
19 декабря в 19:00 в
кинотеатре «Синема Парк Семья» в
рамках проекта TheatreHD зрители увидят «Волшебную флейту» (12+) – обновлённую
версию оригинальной постановки Лидии Штайер, где многогранная история Моцарта
предстаёт через призму восприятия детей.
19 декабря в 19:00 в
Органном концертном зале с
концертной программой «Светлое и тёмное» (6+) выступит лауреат международных
конкурсов, органистка Вероника Лóбарева (Казань). Прозвучат сочинения Иоганна
Себастьяна Баха, Луи Вьерна, Камиля Сен-Санса, Мориса Дюпре, Ги Бове, Софии
Губайдулиной и Микаэла Таривердиева.
20 декабря на «Даче
Синкевича» (ул. Танцорова, 24)
стартует проект «Дача
Деда Мороза» (0+). Во время экскурсии по даче будет организована
анимационная программа: игры, шоу, конкурсы, шуточные соревнования, а также
осмотр дома главного волшебника страны в компании сказочных помощников –
Пермского Мишки и Матрёшки.
20 декабря на первом этаже ТРЦ «iMall Эспланада» пермяки смогут отправить новогодние открытки
с изображением Деда Мороза и символикой 300-летия Перми. Пункт приёма посланий
будет работать с 13:00 до 17:00.
20 декабря в 16:00 в
Доме Мешкова пройдёт концерт
«Сказка странствий» (6+). В исполнении оркестра классической гитары GRAND в
музыкальной гостиной прозвучат произведения зарубежных и отечественных
композиторов, переложения для классической гитары.
20 декабря в 17:00 в
Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт презентация книги «Замечательные люди Пармы. Любовь Степановна
Грибова» (16+). Книга посвящена жизни и творчеству известного российского
этнографа, исследователя культуры и фольклора народов коми.
20 декабря в 18:00 в
Пермской краевой библиотеке им. Горького состоится концерт «Новогодняя феерия звуков» (16+). Зрителей ждёт
инструментальная и вокальная классическая музыка, обработки для балалайки, кларнета
и фортепиано. Прозвучат произведения Бетховена, Шопена, Шумана, Рахманинова, Гершвина, Бородина, Римского-Корсакова. Исполнители: студенты
Пермского института культуры, факультета музыки ПГГПУ, музыкального колледжа,
лауреаты международных конкурсов Наиля Хафизова (кларнет) и Наталья Мошкарова
(фортепиано).
20 декабря в 19:00 в
Органном концертном зале с
концертной программой «Рождественские цветы» (6+) выступят лауреаты международных конкурсов
заслуженная артистка Республики Татарстан Лада Лабзина (орган) и звезда мировой
оперы, сопрано Венера Гимадиева. В программе сочинения Баха, Корретта,
Моцарта, Регера, Мессиана, Янченко, Миргородского, Низамова, Ллойда Уэббера,
Таривердиева.
20 и 21 декабря в 19:00
в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского учащиеся Пермского хореографического училища исполнят балет «Коппелия»
(0+).
20, 21 и 22 декабря в
19:00 в Пермском театре кукол
пройдёт новогодний праздник «Волшебная шуба Деда Мороза» (0+ от 3 лет).
21 декабря в 19:00 в ДК
им. Солдатова стартует Х
Международный рождественский фестиваль (6+) Пермской филармонии. С концертной
программой «Популярная оркестровая музыка» (6+) выступит Российский
государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением народного
артиста России Сергея Скрипки.
22 декабря в 21:00 в
Евангелическо-лютеранской церкви Святой Марии в рамках проекта AbendMusik прозвучит Spirit of Christmas (12+).
Исполнители: Наталья Кириллова (сопрано), Кристина Басюл (орган) и Артём Наумов
(скрипка).
До 29 декабря в Доме
художника проходит выставка-продажа
произведений пермских художников «Идёт волшебница зима» (0+).
До 13 января 2024 года
в Пермской Арт-резиденции работает
выставка живописи «Как в зеркалах возникло отраженье. Часть 1» (0+).
До 4 февраля 2024 года
в Центральном выставочном зале работает
выставка «Память территории» (0+), подготовленная Пермской галереей.
Выставочное пространство объединяет предметы из художественных,
этнографических, научных, краеведческих и других коллекций пермских музеев, а
также Государственного Эрмитажа. Темы пермского звериного стиля, пермской
деревянной скульптуры, народной культуры коми-пермяков, пермских художников,
пермского балета, пермских лагерей, наследия Строгановых и другие вплетаются в
единую историю территории.
Да 16 января в новой
частной галерее Анастасии Поповой (ул. Сибирская, 4а) работает выставка «Светло и спокойно» (0+), в
которой приняли участие более двадцати пермских авторов, в числе которых Андрей
Побережник, Вера Колесникова, Евгения Балдина, Марина Еркович, Ольга
Молчанова-Пермякова и другие. Галерея работает с 12.00 до 20.00. Анастасия
Попова планирует показывать на своей площадке новые проекты и выставки примерно
раз в три месяца, приглашать к участию художников из разных городов.
До 29 февраля 2024 года
в частной галерее «Дом Боне»
работает выставка работ самой Анастасии Поповой «Алтай» (0+).
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