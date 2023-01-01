Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 15 по 22 декабря Поделиться Твитнуть

15 декабря в 17:00 на городской эспланаде будет дан старт празднованию Нового года зажжением огней на главной ели (0+).

15 декабря в Музее современного искусства PERMM стартует образовательная программа «Музейный водитель» (18+) для подготовки медиаторов – экскурсоводов нового уровня, помогающих публике более глубоко понять произведение искусства. Программа состоит из двух блоков – «Экскурсия» и «Арт-медиация», в каждом – шесть занятий по два часа, включающих теоретическую часть и практикум. Программа разработана музеем PERMM в сотрудничестве с искусствоведом Владимиром Бересневым, который и выступит преподавателем школы.

15 декабря в 15:00 в театре «Сцена-Молот» зрителей ждёт спектакль «О том, как Сергей Сергеевич прославиться хотел» (16+). По мотивам пьесы Николая Коляды «Баба Шанель» и на основе музыкального переложения этой пьесы Александра Пантыкина режиссёр Борис Мильграм и музыкальный руководитель Театра-Театра Татьяна Виноградова создали свою версию этой истории.

15 декабря в 15:00 в кинотеатре «Синема 5»; в 15:00 и 17:10 в кинотеатре «Синема Парк Семья», а также 20 декабря в 19:00 в кинотеатре «Киномакс» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят рождественского «Щелкунчика» (6+) в хореографии Рудольфа Нуреева.

15 декабря в 16:00 в «Премьер-зале» (Кунгур, ул. Карла Маркса, 41) состоится торжественная церемония закрытия проекта «PRO Кунгур» «Счастье здесь жить» (0+).

15, 16 и 17 декабря в 19:00 в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского продолжается серия премьерных показов балета Бориса Тищенко по мотивам «Слова о полку Игореве» «Ярославна» (16+) в хореографии Алексея Мирошниченко.

16 и 17 декабря в 12:00 и 14:30 в АЭМ «Хохловка» пройдёт «Вертепное представление» (0+). Участники фольклорного ансамбля музея «Хохловка» помогут гостям изготовить кукол для вертепа, выучить песнопения и разыграть традиционное представление из опубликованных исторических записей.

16 декабря в 15:00 и 18:00 на сцене Пермского театра юного зрителя зрители увидят танцевальный спектакль экспериментального театра Risk «Морф» (18+) по мотивам рассказа Михаила Булгакова «Морфий».

16 декабря в 22:00 в пространстве «Дом» начнётся Late Night Concert (12+) – камерная музыка в исполнении дуэта скрипки и фортепиано. В программе – произведения Шнитке и Франка. Исполнители: Кристина Лебедева (скрипка) и Елисей Кротов (фортепиано).

До 17 декабря в «Кристалл-центре» «Пермская синематека» показывает главные фестивальные новинки 2023 года «Артхаус: Эпизод 2» (18+). Зрителей ждут «Реальная история Уиннер» (18+), «Золото Рейна» (18+) и «Бонни» (18+) на большом экране.

17 декабря в 11:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт мастер-класс «Рисуем шпрухи немцев Урала» (12+). Сотрудники Немецкого читального зала расскажут о традициях и обычаях Адвента и познакомят со шпрухами немцев Урала, с историей письменного шрифта куррент, который использовался в Германии для скорописи. Гости научатся по специальным заготовкам рисовать цветными карандашами шпрухи российских немцев с философскими изречениями. Запись обязательна. Заявки принимают на e-mail deutscherlesesaal-perm@yandex.ru.

17 декабря в 14:00 в Пермской краевой детской библиотеке им. Кузьмина пройдёт встреча с переводчиком, лингвистом Александром Грузбергом «Фэнтезийные миры» (12+). У читателей будет возможность обсудить полюбившиеся истории, обменяться книжными открытиями и погрузиться в атмосферу магических королевств, тёмных загадок и светлого юмора.

17 декабря в 14:00 в Органном концертном зале органистки, воспитанницы Евгении Камянской Елизавета Бородаева, Майя Мокрецова и Кристина Веретенникова исполнят программу «Юбилей органа. Новое поколение» (6+). Прозвучат сочинения Дитриха Букстехуде, Иоганна Себастьяна Баха, Леона Боэльмана, Юрия Буцко.

17 декабря в 19:00 в Органном концертном зале с концертной программой «Музыка Рождества» (6+) выступит признанный корифей российского органа – солист Московской государственной академической филармонии, заслуженный артист России, профессор Александр Фисейский.

17 декабря в 15:00 и 18:00 на сцене Пермского театра юного зрителя зрители увидят одноактный балет экспериментального театра Risk «Саюри» (18+) в японском стиле по мотивам романа Артура Голдена «Мемуары гейши».

18 декабря в 18:30 в Пермской краевой библиотеке им. Горького состоится концерт-презентация «Арабский колорит» (16+). В программе: оригинальная музыка и переложения произведений для домры, мандолины и арабского уда. Участники проекта – Татьяна Ненашева (домра, мандолина), Жанна Рыкалова (фортепиано), Галина Рожкова (вокал), Анастасия Суслонова (фортепиано). С ними выступят студенты и магистры ПГИК, студенты факультета музыки ПГГПУ.

18 декабря в 19:00 на площадке театра «Балет Евгения Панфилова» Свободный театр современного танца представит пластический спектакль на классическую балетную музыку «reКонструкция» (18+). Спектакль вошёл в лонг-лист премии «Золотая маска-2023».

18 декабря в 19:00 в частной филармонии «Триумф» камерный оркестр «Орфей» выступит с программой Concerto. Rachmaninoff (6+).

19 декабря в 19:00 на площадке театра «Балет Евгения Панфилова» Свободный театр современного танца представит пластический спектакль на песни группы OQJAV и стихи Вадика Королёва «Провинция – Столица –...» (18+) по мотивам «Трёх сестёр» Чехова.

19 декабря в 19:00 в частной филармонии «Триумф» Антон Когун (скрипка) и Анна Когун (виолончель) исполнят программу Camera Obscura. Дуэты для виолончели и скрипки.

19 декабря в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Семья» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят «Волшебную флейту» (12+) – обновлённую версию оригинальной постановки Лидии Штайер, где многогранная история Моцарта предстаёт через призму восприятия детей.

19 декабря в 19:00 в Органном концертном зале с концертной программой «Светлое и тёмное» (6+) выступит лауреат международных конкурсов, органистка Вероника Лóбарева (Казань). Прозвучат сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Луи Вьерна, Камиля Сен-Санса, Мориса Дюпре, Ги Бове, Софии Губайдулиной и Микаэла Таривердиева.

20 декабря на «Даче Синкевича» (ул. Танцорова, 24) стартует проект «Дача Деда Мороза» (0+). Во время экскурсии по даче будет организована анимационная программа: игры, шоу, конкурсы, шуточные соревнования, а также осмотр дома главного волшебника страны в компании сказочных помощников – Пермского Мишки и Матрёшки.

20 декабря на первом этаже ТРЦ «iMall Эспланада» пермяки смогут отправить новогодние открытки с изображением Деда Мороза и символикой 300-летия Перми. Пункт приёма посланий будет работать с 13:00 до 17:00.

20 декабря в 16:00 в Доме Мешкова пройдёт концерт «Сказка странствий» (6+). В исполнении оркестра классической гитары GRAND в музыкальной гостиной прозвучат произведения зарубежных и отечественных композиторов, переложения для классической гитары.

20 декабря в 17:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт презентация книги «Замечательные люди Пармы. Любовь Степановна Грибова» (16+). Книга посвящена жизни и творчеству известного российского этнографа, исследователя культуры и фольклора народов коми.

20 декабря в 18:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького состоится концерт «Новогодняя феерия звуков» (16+). Зрителей ждёт инструментальная и вокальная классическая музыка, обработки для балалайки, кларнета и фортепиано. Прозвучат произведения Бетховена, Шопена, Шумана, Рахманинова, Гершвина, Бородина, Римского-Корсакова. Исполнители: студенты Пермского института культуры, факультета музыки ПГГПУ, музыкального колледжа, лауреаты международных конкурсов Наиля Хафизова (кларнет) и Наталья Мошкарова (фортепиано).

20 декабря в 19:00 в Органном концертном зале с концертной программой «Рождественские цветы» (6+) выступят лауреаты международных конкурсов заслуженная артистка Республики Татарстан Лада Лабзина (орган) и звезда мировой оперы, сопрано Венера Гимадиева. В программе сочинения Баха, Корретта, Моцарта, Регера, Мессиана, Янченко, Миргородского, Низамова, Ллойда Уэббера, Таривердиева.

20 и 21 декабря в 19:00 в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского учащиеся Пермского хореографического училища исполнят балет «Коппелия» (0+).

20, 21 и 22 декабря в 19:00 в Пермском театре кукол пройдёт новогодний праздник «Волшебная шуба Деда Мороза» (0+ от 3 лет).

21 декабря в 19:00 в ДК им. Солдатова стартует Х Международный рождественский фестиваль (6+) Пермской филармонии. С концертной программой «Популярная оркестровая музыка» (6+) выступит Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением народного артиста России Сергея Скрипки.

22 декабря в 21:00 в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Марии в рамках проекта AbendMusik прозвучит Spirit of Christmas (12+). Исполнители: Наталья Кириллова (сопрано), Кристина Басюл (орган) и Артём Наумов (скрипка).

До 29 декабря в Доме художника проходит выставка-продажа произведений пермских художников «Идёт волшебница зима» (0+).

До 13 января 2024 года в Пермской Арт-резиденции работает выставка живописи «Как в зеркалах возникло отраженье. Часть 1» (0+).

До 4 февраля 2024 года в Центральном выставочном зале работает выставка «Память территории» (0+), подготовленная Пермской галереей. Выставочное пространство объединяет предметы из художественных, этнографических, научных, краеведческих и других коллекций пермских музеев, а также Государственного Эрмитажа. Темы пермского звериного стиля, пермской деревянной скульптуры, народной культуры коми-пермяков, пермских художников, пермского балета, пермских лагерей, наследия Строгановых и другие вплетаются в единую историю территории.

Да 16 января в новой частной галерее Анастасии Поповой (ул. Сибирская, 4а) работает выставка «Светло и спокойно» (0+), в которой приняли участие более двадцати пермских авторов, в числе которых Андрей Побережник, Вера Колесникова, Евгения Балдина, Марина Еркович, Ольга Молчанова-Пермякова и другие. Галерея работает с 12.00 до 20.00. Анастасия Попова планирует показывать на своей площадке новые проекты и выставки примерно раз в три месяца, приглашать к участию художников из разных городов.

До 29 февраля 2024 года в частной галерее «Дом Боне» работает выставка работ самой Анастасии Поповой «Алтай» (0+).

Пресс-служба Пермской арт-резиденции

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