В рамках сессии по формированию целевой модели межвузовского кампуса в Перми началась работа проектных групп Мероприятие организовано для интеграции кампуса в управленческую модель региона Поделиться Твитнуть

НИУ ВШЭ-Пермь

На площадке пермского филиала НИУ ВШЭ 15 декабря в рамках стратегической сессии «Проектирование целевой модели современного межвузовского студенческого кампуса в г. Перми» стартовала работа проектных групп. С приветственным словом выступил заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.

«Прежде всего, отмечу, что это очень правильная позиция региона — организовать всех участников проекта для работы над целевой моделью управления кампусом. Уверен, такой системный подход во взаимодействии со всеми участниками проекта позволит наполнить целевую модель качественным содержанием и новыми смыслами».

Сегодня перед Россией стоят глобальные вызовы, на которые ответом стал проект создания системы межвузовских современных кампусов мирового уровня. Для достижения технологического суверенитета РФ Минобрнауки разработало новый формат взаимодействия научного сообщества, органов власти и бизнеса. Это позволило объединить интеллектуальный, промышленный и человеческий капитал страны.

«Ключевые параметры кампусов мирового уровня регламентированы Стандартом инновационной образовательной среды — кампусов Министерства науки и высшего образования России. Для интеграции кампуса с учётом специфики социальной среды Пермского края в управленческую модель региона, по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина организована наша сегодняшняя Стратегическая сессия», — подчеркнул в своём докладе заместитель председателя Правительства Пермского края Дмитрий Самойлов.

Будет идти работа пяти проектных групп, которые соответствуют важнейшим направлениям работы кампуса. В частности, «Исследования, разработки, трансфер технологий, технологическое предпринимательство», «Образование», «Молодёжная политика», «Пространственное развитие, международная деятельность, брендирование». Участниками мероприятий станут ответственные за реализацию проекта Кампуса представители Правительства Пермского края, профильных министерств и ведомств, вузов и крупнейших промышленных предприятий региона.

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России к 2030 году создадут сеть из 25 современных университетских кампусов. Данный проект является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России. Он направлен на привлечение талантливой молодёжи в науку, повышение вовлечённости профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан страны полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.





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