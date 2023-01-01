В краевом минагро рассказали о мерах поддержки молодёжи на селе
На последнем в этом году заседании Молодёжного парламента Пермского края, которое состоялось 14 декабря, первый заместитель министра агропромышленного комплекса региона Алеся Киласония рассказала о мерах по привлечению молодых кадров на агропромышленные предприятия. Также на заседании были подведены итоги работы за 2023-й и намечены планы на 2024 год.
По словам замминистра, чтобы закрепить молодёжь на селе, в Пермском крае действует финансовый стимул — сельская ипотека под 3%.
«Это даёт новый импульс к развитию сельского хозяйства и увеличению ассортимента и качества сельхозпродукции», — отметила она.
Кроме того, в рамках агротеха краевое минагро заключило семь соглашений с минобром Прикамья. Договоры предусматривают совместный проект агропредприятий и школ Пермского края по созданию агроклассов.
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