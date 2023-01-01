В Пермском крае увеличились темпы обновления сельхозтехники Субсидирование из краевого бюджета увеличено почти в два раза Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба минагро Прикамья

В этом году на субсидирование покупки сельхозтехники через лизинг из краевого бюджета выделено около 240 млн руб. По инициативе губернатора объём средств на обновление парка сельхозмашин в регионе увеличен в два раза. Благодаря этому было субсидировано 180 единиц новой сельхозтехники. В прошлом году на эти цели было выделено 162 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как отмечают в минагро региона, выбор субсидирования лизинга при покупке техники как мера господдержки оправдывает себя.

«Ситуация с ростом числа обновленной сельхозтехники на полях Прикамья свидетельствует о правильности выбора механизма господдержки отрасли», — пояснил министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков.

В конце 2021 года были усовершенствованы инструменты поддержки аграриев по техперевооружению. Акцент сделан на лизинге как одном из самых эффективных и современных финансовых инструментов приобретения оборудования для АПК.

На сегодняшний день ставки по субсидированию сельхозтехники при покупке в лизинг составляют до 30% для отечественной техники и до 20% — для импортного оборудования.

Субсидирование лизинга — это уникальная мера поддержки сельхозпроизводителей, реализуемая в Пермском крае. По данным Минсельхоза РФ, смена подходов позволила региону в 2022 году выйти на первое место по темпам обновления тракторной техники среди регионов Приволжского федерального округа.

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