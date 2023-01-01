Пермские полицейские спасли на трассе иранского дальнобойщика Происшествие случилось на автодороге Пермь—Екатеринбург Поделиться Твитнуть

Сриншот видео ГУ МВД России по Пермскому краю

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, в начале декабря на 128 км трассы полицейские Алексей Суслов и Наталья Булатова, патрулировавшие дорогу, заметили несколько грузовиков, которые стояли на обочине с включённой аварийной сигнализацией.

Они припарковались и подошли к одному из грузовиков, стёкла которого были покрыты инеем. Как выяснилось, автомобиль остановился из-за неисправности, а водитель, уроженец Ирана, долго ждал помощь.

Полицейские, передаёт «Рифей», отвезли замерзающего водителя в больницу для осмотра. После этого мужчину доставили в местную мечеть — он пробудет там, пока не отремонтируют его грузовик.

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