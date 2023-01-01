На краевые субсидии в Прикамье отремонтировали 13 школ и детсадов Поделиться Твитнуть

В 2023 году в Прикамье на субсидии преобразованным муниципальным образованиям удалось отремонтировать 13 образовательных учреждений. Общий объём финансирования составил 46,8 млн руб.: половину средств выделил краевой бюджет, половину — муниципальный. Об этом сообщили в минтерразвития региона.

Напомним, подобные субсидии выделяют на три года на решение вопросов местного значения.

В рамках ремонтных работ были выполнены замена оконных блоков, внутренняя отделка кабинетов, ремонт инженерных сетей, электрических систем и отопления, а также обновление эвакуационных выходов и систем охранной сигнализации с заменой извещателей. Подрядные организации также благоустроили территории возле образовательных учреждений и отремонтировали ограждения.

Наибольшее количество отремонтированных учреждений находится в Нытвенском городском округе — шесть школ, включая Шерьинскую базовую, Григорьевскую и школу в поселке Уральский, а также детский сад № 4, детский лагерь отдыха и школу № 3 им. Чегодаева. По два образовательных учреждения были отремонтированы в Большесосновском и Губахинском муниципальных округах, а одна школа была отремонтирована в Горнозаводском городском округе в рабочем посёлке Теплая Гора.

Также завершаются работы по ремонту МАДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 11» в Кунгурском муниципальном округе. В Пермском муниципальном округе завершён ремонт кровли в Култаевской средней школе.

Благодаря этим мероприятиям обеспечена комфортность и безопасность для более 7 тыс. детей Прикамья, подчёркивают в министерстве развития края.

По словам губернатора Дмитрия Махонина, механизмы поддержки муниципалитетов из регионального бюджета предназначены для решения проблемных вопросов на территориях. Средства направляются на реализацию проектов, способствующих повышению уровня жизни местных жителей. Глава региона также отмечает важность не только строительства новых социально значимых учреждений, но и качественного ремонта уже существующих объектов, чтобы пространства для жителей преображались.

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