В Перми стартовала стратегическая сессия по формированию целевой модели межвузовского кампуса Участники обсудят его интеграцию в социальную среду и экономику региона Поделиться Твитнуть

На площадке пермского филиала НИУ ВШЭ с 15 по 16 декабря пройдёт стратегическая сессия «Проектирование целевой модели современного межвузовского студенческого кампуса в г. Перми». Цель сессии — разработка методик интеграции научно-образовательного кластера, которым станет кампус, в социальную среду Пермского края для развития экономики региона. Результаты работы проектных групп будут представлены Министерству науки и высшего образования РФ, губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и интегрированы в управленческую практику Прикамья.

На протяжении двух дней проектные группы в составе представителей краевых органов государственной власти, вузов-бенефициаров кампуса, научного сообщества и бизнеса будут настраивать целевую модель научно-образовательного кластера с учётом региональной специфики и конъюнктурообразующих факторов. Участники стратегической сессии будут работать в проектных группах, соответствующих важнейшим направлениям работы кампуса: «Амбиции, система управления», «Исследования, разработки, трансфер технологий, технологическое предпринимательство», «Образование», «Молодёжная политика», «Пространственное развитие, международная деятельность, брендирование».

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина в стране к 2030 году планируется создать сеть из 25 современных университетских кампусов. Данный проект является частью нацпроекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России. Как ранее отмечал замглавы министерства Андрей Омельчук, современные пространства кампусов призваны стать центрами новых смыслов, новых технологий, нового качества образования и науки, а также изменить работу системы высшего образования в России в целом.

Один из кампусов разместится в Перми, в микрорайоне Камская долина. В его состав войдут учебно-лабораторный комплекс, технопарк, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и гостиничный комплекс на более 5 тыс. мест для учащихся и преподавателей. Планируемый объём инвестиций в создание кампуса составляет 28,6 млрд руб., в том числе капитальный грант, состоящий из средств федерального и краевого бюджетов, в размере 19,7 млрд руб. Инвестиции концессионера составят 8,9 млрд руб.

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