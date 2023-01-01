Максим Артамонов Выставка Пермских богов с 16 декабря откроется в Ханты-Мансийске Затем произведения Пермской художественной галереи побывают в Архангельске и Москве Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермской государственной художественной галереи

В Музее природы и человека (Ханты-Мансийск) 16 декабря откроется выставка «Пермские боги», которая представит зрителям произведения православной храмовой скульптуры XVIII-XIX веков из собрания Пермской художественной галереи. Произведения искусства уже доставили спецтранспортом в столицу ХМАО. Об этом сообщила пресс-служба галереи в соцсетях.

На выставке будут представлены образы святых евангелистов и апостолов, распятия, ангелы с орудиями страстей христовых, скульптура «Христос в темнице» и др.

В экспозицию войдёт также детская выставка. Её материалы познакомят юных посетителей с технологией создания деревянной скульптуры и способами сохранения уникальных православных памятников на примере работы реставраторов.

В процессе распаковки и монтажа выставки участвуют хранитель коллекции деревянной скульптуры Ксения Забакина и художник-реставратор Артём Кутергин.

В 2022 году правительства Пермского края и Югры заключили соглашение, предусматривающее взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах. В этом году соглашение о сотрудничестве подписали также Музей природы и человека и Пермская художественная галерея. Договор предусматривает взаимодействие двух учреждений для реализации совместных проектов. Первым таким проектом стала выставка «Пермские боги».

На протяжении переходного периода между отъездом из Спасо-Преображенского собора и вселением в новое здание Пермская галерея участвует в больших выставочных проектах. Кроме Ханты-Мансийска, планируется одна выставка и Архангельске и две в Третьяковской галерее в Москве.

Напомним, в ноябре директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин и директор Пермской государственной художественной галереи Юлия Тавризян подписали соглашение о сотрудничестве музеев на 2024 год. Учреждения будут реализовывать проект «Пермское посольство», в рамках которого произведения искусства из пермской коллекции будут гостить в Екатеринбургском музее изобразительных искусств.

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