В Очёре отремонтировали здание автостанции До конца года в муниципалитетах Прикамья приведут в порядок 19 автовокзалов Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

В Очёре после реконструкции открылось здание местной автостанции на ул. Калинина. Работы выполнены в рамках концессионного соглашения, которое предусматривает реконструкцию автовокзалов, автостанций и автокасс Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Здание автостанции в Очёре находилось в аварийном состоянии: перекрытия кровли и фундамент требовали полного демонтажа. Поэтому в мае 2023 года начались полномасштабные строительные работы. Сейчас фактически возведено новое здание, которое отвечает всем требованиям безопасности.

Теперь жители Очёра и близлежащих населённых пунктов могут ждать автобусы в тёплом помещении зала ожидания. В новом здании есть туалет. В настоящее время местные власти ищут подрядчика, чтобы организовать точки питания. В автостанции есть условия и для маломобильных пассажиров: окно кассы расположено на уровне инвалидной коляски, есть специальная отдельная туалетная комната и пандусы. Проведена также реконструкция пристанционной площади: возведён навес для удобной посадки во время дождя и снега.

На сегодняшний день через автостанцию в Очёре проходят шесть межмуниципальных автобусных маршрутов и один межрегиональный. В сутки осуществляется порядка 25 рейсов, а пассажиропоток составляет 180 человек.

Концессионное соглашение по реконструкции автовокзалов и автостанций в Пермском крае было заключено в 2022 году. Согласно договору, в ближайшие пять лет будут проведены работы по проектированию, реконструкции и капремонту на 19 автовокзалах и автостанциях на всей территории региона: в Суксуне, Чернушке, Карагае, Барде, Верещагино, Добрянке, Ильинском, Кудымкаре, Лысьве, Нытве, Орде, Осе, Очёре, Сиве, Уинском, Усть-Качке и в Перми на ул. Ижевской.

Работы будут выполнены с учётом требований доступности для маломобильных категорий граждан и требований транспортной безопасности. Концессионером выступило ООО «Автовокзалы Прикамья». В этом году завершены работы на двух объектах: автовокзал на ул. Революции в Перми и автостанция на ул. Калинина в Очёре.

В 2023 году также начались работы на автовокзале в Краснокамске, на ул. Геофизиков. Подрядчик уже провёл работы по замене и ремонту старой кровли. В следующем году планируется провести ремонт посадочной площадки на улице и навеса над ней, привести в порядок зал ожидания. Кроме того, отремонтируют кассы — одно окно будет сделано с учётом потребностей инвалидов-колясочников. Оно будет располагаться ниже остальных. Также для инвалидов будет сделана отдельная, специально оборудованная, туалетная комната.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.