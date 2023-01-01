Вице-премьер правительства Прикамья направлен в служебную командировку в ЛНР В Северодонецк уехал и замглавы краевого минтербеза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Северодонецк Луганской Народной Республики направлены вице-премьер правительства Пермского края Андрей Алякринский и заместитель министерства территориальной безопасности Альберт Марданов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Чиновники приняли участие в совещании с руководством минстроя России, минтранса ЛНР и главой Северодонецка — Николаем Моргуновым. Стороны обсудили перспективы развития инфраструктуры города, обговорили планы по развитию территории на 2024-2025 годы.

Кроме того, члены краевого правительства проинспектировали ряд новых построенных модульно-блочных котельных. Они обеспечивают теплом объекты городской инфраструктуры, в том числе школы и детские сады.

Еще одним итогом рабочей командировки в Северодонецк стала передача гуманитарной помощи мобилизованным Пермского края. Военнослужащие также получили укомплектованный легкобронированный автомобиль.

Напомним, Прикамье и Северодонецк подписали соглашение о сотрудничестве. Помимо ремонтных работ на объектах инфраструктуры, край помогает налаживать систему социальной защиты населения, образования, оказывает гуманитарную помощь.

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