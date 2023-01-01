В Перми прошла встреча делегации Генконсульства Казахстана с представителями вузов Участники обсудили образовательные программы для иностранных студентов Поделиться Твитнуть

ПНИПУ

В Перми в рамках рабочего визита в Прикамье делегация Республики Казахстан, в составе которой в краевую столицу прибыли генеральный консул Казахстана в Екатеринбурге Жарас Мамутбеков и консул Генерального консульства в Екатеринбурге Жанболат Абу, состоялась встреча с представителями пермских вузов.

Встреча была посвящена возможностям для абитуриентов из Казахстана для поступления в пермские вузы с помощью федеральных программ и возможностей Пермского края. Особое внимание было уделено взаимодействию Пермского края и Россотрудничества в части популяризации высшего образования.

Начальник Управления международных связей ПНИПУ Юлия Суркова выступила в качестве одного из спикеров. Она также рассказала участникам о возможностях интернет-портала о российском высшем образовании «Study In Russia».

Эксперт представила информацию о международной деятельности Политехнического университета, который является вузом-бенефициаром межвузовского кампуса мирового уровня «Будущее Пармы», и его роли в реализации этого флагманского проекта системы высшего образования Пермского края. Кампус создается в рамках национального проекта «Наука и университеты» и позволит повысить качество условий для проживания и обучения иностранных студентов всех пермских вузов. ПНИПУ в рамках проекта осуществляет научное руководство нескольких лабораторий, которые будут созданы в Кампусе, и участвует в разработке сетевых магистерских программ.

Абитуриенты из Казахстана могут поступать в российские вузы на бюджетную форму обучения на условиях общего конкурса, а также в рамках предоставляемой Правительством РФ квоты. Представители пермских вузов отметили высокую степень их подготовки и мотивацию к обучению.

Студенты из Казахстана активно участвуют и в молодёжных и студенческих организациях. Гостям представили студентку четвёртого курса ПНИПУ Полину Федотову. Она является гражданкой Казахстана, успевает совмещать учёбу и руководство первичным отделением «Движение Первых». Кроме того, Полина участвует в профориентационных мероприятиях вуза и выражает готовность продолжать популяризацию пермского высшего образования на родине после завершения обучения.

Справка:

Пермский край стал первым из участников отбора второй волны, кто заключил концессионное соглашение и приступает к проектированию объектов Кампуса мирового уровня в рамках национального проекта «Наука и университеты», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Его планируется расположить в правобережной части города на территории площадью более 20 га. Здесь разместятся учебно-лабораторные пространства, современный технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей на более 5 тыс. мест. Общая площадь объектов строительства составит 160 тыс. кв. метров.





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