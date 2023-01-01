Власти Перми расторгли договоры аренды земли с владельцами 11 автостоянок Они самовольно увеличивали площади Поделиться Твитнуть

Власти Перми проверили более 500 арендованных у муниципалитета участков земли на предмет соблюдения условий договоров. Со злостными нарушителями соглашения были разорваны. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Контроль был проведен в отношении земель для автостоянок, строительства индивидуальных жилых домов и незавершённых объектов строительства. Было проверено немного более 500 участков с действующими договорами аренды.

Основными критериями анализа были обязанности арендаторов по использованию участков согласно разрешённому использованию, своевременному освоению и сохранению границ арендованной земли.

Один из основных проступков арендаторов автостоянок — увеличение площади за счёт соседних участков. В результате проверки были найдены 27 автостоянок с такими нарушениями. С арендаторами 11 участков договоры аренды уже расторгнуты, и земля возвращена городу. В ближайшее время договоры расторгнут и с остальными нарушителями.

Также в ходе проверки были выявлены 50 земельных участков, которые до сих пор не освоены арендаторами. Всем нарушителям направлены требования о необходимости использовать земельные участки в соответствии с предоставленным назначением.

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