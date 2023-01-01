В честь 300-летия Перми в регионе открылась трёхсотая станция сотовой связи Она разместилась в селе Пешнигорт Кудымкарского округа Поделиться Твитнуть

Фото: министерство информационного развития и связи Пермского края

В селе Пешнигорт Кудымкарского муниципального округа установлена базовая станция сотовой связи, благодаря которой на территории села появилась возможность совершать звонки, выходить в интернет и пользоваться различными цифровыми услугами. Как сообщили в пресс-служба министерства информационного развития и связи Пермского края, Пешнигорт стал трёхсотым населённым пунктом в регионе, где появилась мобильная связь и интернет. Новая станция получила своё название в честь 300-летия Перми.

Проект реализован компанией МТС совместно с краевым мининформразвития в рамках госпрограммы «Развитие информационного общества».

«В феврале 2025 года Коми-Пермяцкий округ празднует свою круглую дату — 100 лет. Эта базовая станция станет своеобразной эстафетной юбилейной палочкой. Территория имеет сложный географический ландшафт: много гор и рек — то, что привлекает множество туристов. Муниципалитет с богатой культурой и историей. Необходимо, чтобы у жителей и гостей этого округа, как и у остальных в Пермском крае, в любой момент была возможность связаться с друзьями и близкими. Краевое минсвязи сейчас движется в этом направлении: до 2025 года к сотовой связи и интернету будут подключены все населённые пункты Прикамья численностью от 100 человек», — рассказал заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников.

В этом году в Пермском крае было завершено обеспечение связью всех населённых пунктов с численностью жителей свыше 500 человек. По словам министра информационного развития и связи региона Петра Шиловских, всего в 2023 году было обеспечено связью свыше 100 сёл и деревень Прикамья, где в общей сложности проживают более 30 тыс. человек. На данный момент возможность пользоваться мобильной связью и интернетом есть у 99,2 % населения края.

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