За неделю литр дизельного топлива в Пермском крае подорожал на 68 копеек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росстат опубликовал сведения о ценах на автомобильное топливо в регионах страны по итогам прошлой недели.

Как передаёт «Рифей», средняя стоимость литра бензина на пермских АЗС снизилась до 54,84 руб. (-3 коп. по сравнению с предыдущей семидневкой): литр бензина АИ-92 подешевел до 49,70 руб., АИ-95 — до 54,12 руб., цена бензина АИ-98 не изменилась и составляет 67,69 рубля.

При этом дизельное топливо в регионе подорожало за неделю до 64,85 руб. за литр (+68 коп.).

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