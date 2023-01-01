Андрей Стрельцов «Молот» выиграл третий матч выездной серии В завершающей встрече в Омске были обыграны местные «Крылья» Поделиться Твитнуть

Фото www.sport-express.ru

В своём заключительном в этом году выездном матче хоккеисты «Молота» в рамках чемпионата ВХЛ обыграли ХК «Омские Крылья».​ ​ Убедительная победа 6:1. ​ Шайбы в составе пермяков забросили стали Константин Пархоменко, Денис Дюрягин, Дмитрий Воробьев, Кирилл Казаков и Никита Кирьянов.

«Такой счёт не отражает всей целостности игры. Желаю «Омским Крыльям» прогрессировать, в третьем периоде они показали, что могут показывать красивую игру и держать удар. С нашей стороны мы очень довольны результатами этой поездки», — заявил после игры главный тренер ХК «Молот» Павел Зубов. Ранее уральцы обыграли «Динамо-Алтай» и новокузнецкий «Металлург».

Следующий матч «Молот» проведёт на домашнем льду 17 декабря против тульского ХК «АКМ». До конца 2023 год подопечные Павла Зубова проведут пять домашних встреч.

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