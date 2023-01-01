В Прикамье на ремонт дорог по проекту БКД в этом году выделили 5,6 млрд рублей Работы завершены на всех запланированных объектах Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края

В Пермском крае подвели итоги реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в 2023 году. Как сообщили в пресс-службе регионального минтранса, в планах было провести работы на 89 объектах в границах Пермской городской агломерации, 69 из которых — это автомобильные дороги. На данный момент завершены работы не только на объектах 2023 года, но и на некоторых объектах, включённых в план на 2024 год.

В общей сложности на ремонт дорожной сети агломерации в 2023 году было направлено около 5,6 млрд руб. Из них 2,2 млрд руб. — федеральный бюджет, 1,2 млрд руб. — привлечённый федеральный кредит на опережающее финансирование.

На эти средства, в частности, были приведены в порядок более 20 улиц краевой столицы — Карпинского, Куйбышева, Славянова, Лифанова, Геологов, Глинки и другие. Часть из них была досрочно отремонтирована ещё в 2022 году. Также в этом году отремонтировали улицы и дороги на территории входящих в Пермскую агломерацию Краснокамского, Пермского и Добрянского округов.

Во исполнение поручения губернатора Пермского края Дмитрий Махонина о заблаговременной контрактации удалось досрочно закончить ремонт на объектах 2024 года. Так, в Кировском районе Перми на год раньше были выполнены ремонтные работы на ул. Адмирала Макарова (от ул. Светлогорской до ул. Адмирала Ушакова). На участке протяжённостью более 500 м обновилось дорожное покрытие, появились тротуары, новые дорожные знаки и разметка. Также были досрочно завершены работы на улицах 9-ого Мая, Шишкина, Лебедева, Соликамской, Революции и других.

Напомним, нацпроект БКД был инициирован президентов РФ Владимиром Путиным. На территории Пермского края проект реализуется с 2019 года.

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