Краевые власти проинспектировали ход строительства очистных сооружений в Юсьве Работы на объекте, котрый строится в рамках госпрограммы, стартовали в феврале Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

Cегодня, 13 декабря, по поручению главы региона Дмитрия Махонина министр агропромышленного комплекса Прикамья Павел Носков вместе с министром ЖКХ и благоустройства Артёмом Балахниным проинспектировали ход строительных работ очистных сооружений в Юсьвенском округе. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Очистные сооружения в этой территории строятся в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», которую курирует Минсельхоз России. В муниципалитете планируется возвести здания механической очистки и обеззараживания, лаборатории и котельной, а также корпусов доочистки. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию производительность сооружений составит 303 м³/сутки.

По данным властей, новые очистные позволят улучшить экологическую обстановку в Юсьве и в Юсьвинском округе. Технологии, которые планируется применять, обеспечат очистку и обеззараживание стоков до нормативных показателей.

Как рассказал Павел Носков, для экологии этот проект имеет большое значение. Сейчас на площадке идут строительные работы. Подрядная занимается установкой металлоконструкции для монтажа стеновых панелей.

«Уже установлены четыре аэротанка станций биологической очистки. Площадь застройки составляет свыше 1,2 тысяч квадратных метров, на эти цели из бюджета направлено около 92 млн руб.», — пояснил министр.

Подрядчику поставлена задача уже в январе приступить к пуско-наладочным работам.

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