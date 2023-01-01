Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае детям из неблагополучных семей и отличникам подарят «умные» колонки Стало известно расписание ёлок мэра Перми и губернатора Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На выездном заседании краевого правительства 13 декабря в Кудымкаре министр культуры Пермского края Алла Платонова рассказала о том, как пройдут главные детские «ёлки» нынешнего года.

Главная городская ёлка — «Ёлка мэра» — состоится в ДК им. Солдатова 28 декабря в 10:30 и 13:00.

«Ёлка губернатора» пройдёт 26 и 27 декабря в Театре-Театре. Программа включает в себя интерактивные игры в театральном фойе и просмотр детского мюзикла: 26 декабря — «Бременские музыканты», 27 декабря — «Летучий корабль». Планируется накормить обедом 829 детей, приехавших из Пермского края.

На главные ёлки получат приглашения больше 2000 детей в возрасте от девяти до 16 лет, среди которых отличники учёбы, победители конкурсов, соревнований, олимпиад, фестивалей; дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дети с особенностями здоровья и развития, дети участников СВО. Все они получат в подарок 1 кг конфет и «умную» колонку. Подарок будет упакован в стильный рюкзачок.

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