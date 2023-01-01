Максим Артамонов В Перми более 200 площадок накопления ТКО не соответствуют новым правилам В этом году в порядок удалось привести только 14 площадок Поделиться Твитнуть

ПРО «ТКО»

На комитете Пермской городской думы по пространственному развитию и благоустройству депутаты обсудили вопрос об установке контейнерных площадок на территории ИЖС. С докладом по этому вопросу перед парламентариями выступил начальник департамента ЖКХ администрации Перми Станислав Баскаков.

По его словам, к местам накопления ТКО предъявляются определённые требования. В частности, должно быть твёрдое покрытие и ограждение, над контейнерами должен быть навес, специальный отсек для крупногабаритных отходов, а также информационная табличка.

Из презентации Станислава Баскакова

У контейнеров должен быть металлический каркас шоколадно-коричневого, антрацитово-серого или чёрно-серого цвета. Его стенки должны быть из профнастила или металлических декоративных реек бежевого, жемчужно-белого цвета или цвета светлой словновой кости.

Как пояснил Баскаков, всего в городе необходимо привести в нормативный вид 203 таких площадки.

Из презентации Станислава Баскакова

Депутат Николай Булатов спросил чиновника, сколько контейнерных площадок нового образца было установлено в 2023 году и «к чему мы стремимся в 2024 году»?

«В ИЖС мы такие площадки не ставим, потому что опасаемся, что к утру их не будет. Есть опасность вандализма, поэтому в ИЖС мы устанавливаем профлист окрашенный [вместо реечных]. В 2023 году было установлено 14 мест, в 2024 году запланировано 10. Потребность в приведении в нормативный вид — 203 единицы».

Депутат Сергей Стенно спросил по поводу сроков реализации.

«Правильно ли я понимаю, что все площадки будут обновлены через 10 лет, если мы такими темпами будем идти. Как это соизмеряется с тем, что к 2030 году декларировано нашим губернатором то, что фактически 100% ТКО будет перерабатываться?» — поинтересовался депутат.

Станислав Баскаков ответил, что администрация планирует «на бюджет 2025 года заходить за деньгами». Поэтому те 203 площадки, которые не соответствуют правилам благоустройства, планируется привести в нормативное состояние разово.

В заключение Сергей Стенно предложить отдельно собраться по этому вопросу и проанализировать ситуацию.

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