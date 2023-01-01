Генеральным директором пермского аэропорта назначен Александр Кулюкин Светлана Архипова стала первым заместителем руководителя предприятия Поделиться Твитнуть

Александр Кулюкин

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Новым генеральным директором АО «Международный аэропорт «Пермь» назначен Александр Кулюкин. Ранее он работал в Калининграде, был директором по производству — первым заместителем генерального директора АО «Аэропорт «Храброво». Кулюкин занял пост в Перми 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба «Большого Савино».

Отмечается, что прежний генеральный директор АО «Международный аэропорт «Пермь» Светлана Архипова стала первым заместителем Александра Кулюкина.

Покинул свою должность и управляющий директор Международного аэропорта «Пермь» Султан Джармуханов. Этот пост он занимал с 2018 года. Джармуханов перешёл на работу в Новапорт Холдинг.

Александр Кулюкин родился 7 октября 1972 года. Закончил Харьковский авиационный институт им. Н.Е. Жуковского и Институт управления и экономики г. Санкт-Петербург. С 1998 по 2010 год работал инженером, а потом главным инженера ОАО «КД авиа». С 2010 по 2017 год был заместителем генерального директора по производственной деятельности ЗАО «Аэропорт «Храброво» (Калининград). С 2017 года стал директором по производству — первым замом гендиректора предприятия.

Имеет ведомственные награды, в 2019 году был поощрён благодарностью президента РФ.

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