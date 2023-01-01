Генеральным директором пермского аэропорта назначен Александр Кулюкин
Светлана Архипова стала первым заместителем руководителя предприятия
Новым генеральным директором АО «Международный аэропорт «Пермь» назначен Александр Кулюкин. Ранее он работал в Калининграде, был директором по производству — первым заместителем генерального директора АО «Аэропорт «Храброво». Кулюкин занял пост в Перми 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба «Большого Савино».
Отмечается, что прежний генеральный директор АО «Международный аэропорт «Пермь» Светлана Архипова стала первым заместителем Александра Кулюкина.
Покинул свою должность и управляющий директор Международного аэропорта «Пермь» Султан Джармуханов. Этот пост он занимал с 2018 года. Джармуханов перешёл на работу в Новапорт Холдинг.
Александр Кулюкин родился 7 октября 1972 года. Закончил Харьковский авиационный институт им. Н.Е. Жуковского и Институт управления и экономики г. Санкт-Петербург. С 1998 по 2010 год работал инженером, а потом главным инженера ОАО «КД авиа». С 2010 по 2017 год был заместителем генерального директора по производственной деятельности ЗАО «Аэропорт «Храброво» (Калининград). С 2017 года стал директором по производству — первым замом гендиректора предприятия.
Имеет ведомственные награды, в 2019 году был поощрён благодарностью президента РФ.
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