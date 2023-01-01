В Прикамье заработала Единая горячая линия «Региональные выплаты участникам СВО» Звонки и сообщения принимаются каждый день Поделиться Твитнуть

В Прикамье заработал Единый канал для обращений по вопросам предоставления региональных выплат участникам СВО. Теперь для получения достоверной информации по этой теме нужно звонить по номеру: +7 (952) 664-75-22. Об этом сообщили в минсоце региона.

Позвонить или задать интересующий вопрос также можно в мессенджерах Telegram, Viber и WhatsApp. Звонки и сообщения принимаются каждый день с 8:00 до 20:00.

«Единый канал поможет быстрее получить информацию о региональных мерах поддержки участников СВО, — говорится в информации министерства. — Здесь же специалисты помогут подготовить необходимые запросы, чтобы получить недостающие сведения для оформления выплат».





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