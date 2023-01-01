Прокуратура выявила нарушения при благоустройстве парка «Ермак» в Чусовом Поделиться Твитнуть

Чусовская городская прокуратура Пермского края выявила нарушения при благоустройстве городского парка культуры и отдыха «Ермак».

Установлено, что муниципальный заказчик заключил контракт на благоустройство парка без оценки воздействия на водные биологические ресурсы, а также без необходимого согласования с контролирующими органами. В частности, в рамках контракта предусматривалось строительство пешеходного моста через пруд на р. Мельничной, конструкция которого могла негативно повлиять на биологические ресурсы водоёма.

В результате проверки прокурором главе местного самоуправления было составлено представление, а в отношении заказчика возбуждено дело об административном правонарушении.

Административный материал рассматривает территориальное подразделение Волго-Камского территориального управления Росрыболовства.

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