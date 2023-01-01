Алёна Бронникова В Перми демонтируют не соответствующий пожарной безопасности хостел Вместо устранения нарушений собственница решила избавиться от объекта Поделиться Твитнуть

В Перми собственница объекта по ул. Левченко, 6в решила снести здание, чтобы не устранять выявленные в нём нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщается на сайте краевого ГУФССП.

Согласно опубликованной информации, в здании была организована гостиничная деятельность. При этом по документам оно является объектом незавершённого строительства.

«В марте этого года поступил исполнительный документ с требованием запретить собственнице эксплуатацию объекта незавершённого строительства, расположенного по ул. Левченко, 6в, для оказания услуг по постоянному или временному размещению и проживанию людей, в том числе под гостиницу, хостел, отель, до устранения выявленных нарушений градостроительного законодательства о пожарной безопасности», — рассказали в ведомстве.

Однако владелица, уроженка Узбекистана, не приняла всерьёз информацию о возбуждении исполнительного воспроизводства, и в хостеле продолжали жить постояльцы. Женщине был вынесен штраф 5 тыс. руб., а также постановление об ограничении в праве выезда за пределы страны.

Последующие проверки приставов показали, что гостиница не работает. В ходе последнего осмотра оказалось, что рабочие ведут демонтаж здания, крыша разобрана, отсутствуют стеклопакеты.

Производство окончено фактическим исполнением требований.





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