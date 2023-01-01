Алёна Бронникова Микрорайон Городские горки в Перми получил статус ОКН На данной территории устанавливаются ограничения использования участков и объектов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Инспекция по охране объектов культурного наследия (ОКН) Прикамья включила в Единый государственный реестр ОКН народов РФ достопримечательное место «Городские горки» в Мотовилихинском районе Перми. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Согласно документу, микрорайон построен в 1929—1957 годах. Он представляет собой сохранившийся фрагмент планировки «нового центра» Перми в период 1930-1950 годов. Архитектура зданий представлена неоклассикой, «сталинским ампиром», с отдельными включениями конструктивизма.

Границы исторического объекта определены в пределах ул. Степана Разина, сквером им. Юрия Калачникова (ранее сквер им. Розалии Землячки) и ул. КИМ. Кварталы ориентированы на ул. Ст. Разина и на поворот ул. Уральской (сквер им. Ю. Калачникова). Основные планировочные оси — ул. Уральская, Крупской и площадь перед цирком. В историческую линию застройки вошли улицы: Уральская, Крупской, Лебедева, КИМ, Братьев Вагановых, Розалии Землячки.

В перечне объектов, обладающих признаками ОКН, вошли ансамбль жилых домов по ул. Лебедева — жилой дом с ателье и библиотекой (№ 38), жилой дом с кинотеатром «Молот» (№ 40) и жилой дом с поликлиникой (№ 42), а также Профтехучилище на ул. Р. Землячки, 11. Ещё 17 зданий обозначены как объекты, формирующие историко-архитектурную среду достопримечательного места.

Определение территории как исторического памятника накладывает ограничения на строительные, земельные работы и ограничения по высотности. Предельная максимальная высота объектов — 20 м. Реконструкция и строительство разрешаются только при согласовании с органом охраны ОКН Пермского края.





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