Максим Артамонов
В Перми начальников департаментов образования и финансов будут согласовывать с краевыми властями
Такое решение поддержали члены профильного комитета гордумы
На заседании члены комитета по местному самоуправлению Пермской городской думы единогласно поддержали проект решения об изменениях в положения о функциональных и территориальных органах администрации Перми. В частности, предлагается ввести процедуру согласования глав департаментов образования и финансов города с краевыми властями. До внесения поправок этого не требовалось.
С докладом на комитете выступила начальник управления по вопросам муниципальной службы и администрации Перми Галина Полунина. Она пояснила, что проектом «уточняются особенности назначения на должности» вышеуказанных руководителей.
«Эти особенности состоят в том, что эти кандидатуры согласовываются с соответствующими исполнительными органами субъекта РФ. В связи с реорганизацией МКУ «Благоустройство» районов города проектом решения предлагается исключить полномочия территориальных органов, связанные с учреждений отдельных функций учредителя муниципальных учреждений. Проект предусматривает иные редакционные правки. Поступили положительные заключения экспертов — прошу поддержать проект», — сказала чиновница.
С содокладом выступил член профильного комитета Константин Бусовиков. Он сообщил, что замечаний, предложении и правок нет. После чего депутаты единогласно поддержали решение. Этот вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании 19 декабря.
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