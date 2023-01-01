Максим Артамонов В Перми начальников департаментов образования и финансов будут согласовывать с краевыми властями Такое решение поддержали члены профильного комитета гордумы Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

На заседании члены комитета по местному самоуправлению Пермской городской думы единогласно поддержали проект решения об изменениях в положения о функциональных и территориальных органах администрации Перми. В частности, предлагается ввести процедуру согласования глав департаментов образования и финансов города с краевыми властями. До внесения поправок этого не требовалось.

С докладом на комитете выступила начальник управления по вопросам муниципальной службы и администрации Перми Галина Полунина. Она пояснила, что проектом «уточняются особенности назначения на должности» вышеуказанных руководителей.

«Эти особенности состоят в том, что эти кандидатуры согласовываются с соответствующими исполнительными органами субъекта РФ. В связи с реорганизацией МКУ «Благоустройство» районов города проектом решения предлагается исключить полномочия территориальных органов, связанные с учреждений отдельных функций учредителя муниципальных учреждений. Проект предусматривает иные редакционные правки. Поступили положительные заключения экспертов — прошу поддержать проект», — сказала чиновница.

С содокладом выступил член профильного комитета Константин Бусовиков. Он сообщил, что замечаний, предложении и правок нет. После чего депутаты единогласно поддержали решение. Этот вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании 19 декабря.

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