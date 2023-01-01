Максим Артамонов В Перми создали аудиогид по могилам знаменитых писателей В нём указаны координаты надгробий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники Пермской краевой библиотеки им. Горького разработали авторский пешеходный маршрут «Литературный некрополь». С его помощью который может провести слушателей по местам захоронения писателей на Южном кладбище. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу библиотеки.

Аудиогид позволяет расширить круг знаний о литературных местах города, судьбах известных писателей и поэтов.

Чтобы составить аудиогид, разработчики использовали карту, которую составил поэт Виталий Богомолов.

В аудиогиде собраны данные о судьбах десяти пермских писателей и поэтов. Это Лев Давыдычев, Валерий Дементьев, Николай Домовитов, Ольга Волконская, Лев Правдин, Иван Байгулов, Алексей Домнин, Владимир Радкевич, Николай Вагнер и Борис Ширшов.

В гиде указаны координаты надгробий. Он уже доступен для прослушивания.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.