Максим Артамонов
В Перми создали аудиогид по могилам знаменитых писателей
В нём указаны координаты надгробий
Сотрудники Пермской краевой библиотеки им. Горького разработали авторский пешеходный маршрут «Литературный некрополь». С его помощью который может провести слушателей по местам захоронения писателей на Южном кладбище. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу библиотеки.
Аудиогид позволяет расширить круг знаний о литературных местах города, судьбах известных писателей и поэтов.
Чтобы составить аудиогид, разработчики использовали карту, которую составил поэт Виталий Богомолов.
В аудиогиде собраны данные о судьбах десяти пермских писателей и поэтов. Это Лев Давыдычев, Валерий Дементьев, Николай Домовитов, Ольга Волконская, Лев Правдин, Иван Байгулов, Алексей Домнин, Владимир Радкевич, Николай Вагнер и Борис Ширшов.
В гиде указаны координаты надгробий. Он уже доступен для прослушивания.
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