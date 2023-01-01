Максим Артамонов В Перми в воздухе зафиксировано повышенное содержание фторида водорода Высокие показатели вредных веществ отмечены в Закамске и Мотовилихе Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 1 по 7 декабря провёл наблюдение за качеством атмосферного воздуха в Перми и территориях региона.

В Перми анализ проб атмосферного воздуха проводился по 24 загрязняющим веществам. ПДК фторида водорода оказалась превышена в 1,5 раза в Кировском районе и в 1,1 раза — в Мотовилихе.

В Орджоникидзевском, Свердловском, Ленинском и Индустриальном районах все показатели были в норме.

Фтористый водород является неорганическим соединением с резким запахом. Его используют, чтобы получать хладагенты и фтористые производные органические вещества. Фтористый водород обладает высокой коррозионной активностью и является мощным контактным ядом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.