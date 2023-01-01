Максим Артамонов Пермским педагогам, уехавшим в ДНР и ЛНР, удвоят зарплату Также они будут ежедневно получать более 8 тысяч рублей суточных Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Перми Эдуард Соснин подписал постановление «Об особенностях командирования работников муниципальных учреждений города Перми на территории ДНР и ЛНР, Запорожской области и Херсонской области». Документ опубликован на сайте городской администрации.

Как отмечается в постановлении, работники муниципальных учреждений Перми, поехавшие в служебные командировки на эти территории, будут получать выплаты в двойном размере. Речь идёт о работниках образования, культуры и спорта.

Кроме того, им будут выплачиваться суточные в размере 8480 руб. за каждый день нахождения в служебной командировке.

Финансирование расходов будет осуществляться за счёт бюджета Перми, говорится в документе.

Контролировать исполнение постановления поручено заместителю главы администрации Перми по экономическим вопросам Яне Фурман.

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