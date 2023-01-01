В Пермском крае приступили к формированию «Бессмертного полка СВО» Родителям погибших в спецоперации бойцов выдадут транспаранты для участия во Всероссийской акции 9 Мая Поделиться Твитнуть

Бессмертный полк

Константин Долгановский

В Суксуне Пермского края родителям погибших в СВО военнослужащих будут вручены композиции с фотографиями их сыновей для участия во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 9 Мая. Об этом сообщили в фонде «Защитники Отечества».

По инициативе социального координатора фонда Суксунского ГО Елены Крашенинниковой, в территории также создан мини-музей о погибших в зоне СВО суксунцах. Сегодня в этом списке семь имен.

«Работа по сохранению памяти павших — одно из направлений работы фонда. Открытие мемориальной композиции в Суксуне — первый шаг в создании мини-музеев и уголков Славы в память погибших героев СВО», — заявили в филиале фонда «Защитники Отечества» в Пермском крае.

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