Максим Артамонов Пермский край занял 15 место по скорости накопления первого взноса на ипотеку По данным авторов рейтинга, пермякам нужно на это четыре года Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Эксперты РИА Новости составили рейтинг российских регионов по сроку накопления на первоначальный взнос по ипотеке. Основным показателем, по которому ранжировались субъекты РФ, стало количество лет, необходимых для накопления первоначального взноса для приобретения типовой 60-метровой квартиры в своём регионе. Чаше всего первоначальный взнос составляет 20-30% от стоимости квартиры.

В лидерах списка оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Жителям этого региона нужно два года и три месяца для первого взноса, чтобы приобрести жильё. В тройку лидеров также попали Магаданская область и Ненецкий АО.

Пермский край занял 15 место в рейтинге. Срок накопления на первоначальный взнос в Прикамье, по данным исследования, составляет четыре года, а доля семей, которые не смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке за 10 лет, — 21%.

РИА Рейтинг

На последнем месте в списке оказалась Кабардино-Балкарская республика, где желающим приобрести квартиру придётся копить почти 15 лет. Также в подвале рейтинга оказалась Чечня.

Эксперты, составлявшие рейтинг, утверждают, что в последние годы ипотека показывает феноменальные темпы роста: за 10 месяцев этого года было выдано 1,7 млн жилищных кредитов на сумму 6,3 трлн руб.

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