В почтовые отделения Прикамья поступили 5400 новогодних марок Поделиться Твитнуть

фото: Почта России

В почтовые отделения Пермского края поступили 5 400 специально выпущенных к празднику марок «С Новым Годом!»

Рисунок почтовой марки (на ней изображён снегирь с ягодами рябины) был определён по результатам Всероссийского конкурса рисунка среди профессиональных художников. Победителем стала Ирина Киян из Москвы. Её работа получила наибольшую поддержку в онлайн-голосовании в номинации «Почтовая марка» и приз зрительских симпатий.

Приобрести новогоднюю марку по цене 29 руб. можно в центральных почтовых отделениях региона. Там же, как сообщили в пресс-службе почты, можно оформить новогодние письма.

Традиция выпускать новогодние марки в России появилась в 1962 году. При этом на праздничных марках не всегда были главные герои торжества или его символы (Дед Мороз, Снегурочка, ёлка и пр.), иногда на почтовых миниатюрах изображали достижения страны, например, строительство Останкинской башни.





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