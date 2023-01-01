Пермская ЦБК расширяет форматы работы с молодёжью Поделиться Твитнуть

Фото: Никита Кочергин

Практически каждое промышленное предприятие сейчас уделяет пристальное внимание разработке и внедрению своих вариантов решения кадрового вопроса. Группа предприятий ПЦБК использует сразу несколько стратегий: создаются условия, привлекательные для новых сотрудников; повышается эффективность уже работающих специалистов; идёт воспитание профессионалов со школьной скамьи. Такие подходы позволяют комбинату работать на перспективу.

Стоит отметить, что молодых специалистов 25-35 лет сейчас значительно меньше, чем тех, кому 40-50. Такая тенденция будет прослеживаться и в ближайшем будущем. Также сохранится дефицит специалистов рабочих профессий.

Поэтому Пермская ЦБК проводит мероприятия по обучению персонала и развитию корпоративной культуры, а также реализует социальные программы внутри предприятия.

Сотрудникам ПЦБК предоставляется возможность получения дополнительного образования и повышения квалификации, а с ними — и роста зарплаты. На предприятии создан производственно-образовательный кластер, который включает работу не только со школьниками и студентами, но и с работниками предприятия. Один из самых любопытных проектов — приложение для смартфонов «ПЦБК класс», которое включает базовые курсы для работы на комбинате. Каждый новый сотрудник проходит обучение и сдаёт тесты онлайн. Ещё одно новшество — проектный офис. Молодые инженеры приобщаются к работе над крупными и локальными проектами по модернизации производства. Работая в команде, они нарабатывают новые профессиональные компетенции. Затем каждый выбирает свой карьерный путь, одни переходят на руководящие должности, другие предпочитают работу в цехах предприятия.

Пермская ЦБК активно работает и с молодёжью, внедряя новые форматы работы. Второй год в школе № 123 действует программа «Наш проект». С помощью наставников — сотрудников предприятия — ПЦБК выстраивает систему дополнительного образования, которая ориентирует ребят на работу на комбинате. Также с этого года впервые для студентов вузов и учреждений среднего профессионального образования стали проводиться квест «Бумажные игры» и конкурсы профмастерства, где они знакомятся с цифровым производством предприятия, с экономикой замкнутого цикла.

По словам председателя Совета директоров ПЦБК Александра Бойченко, в Перми, согласно статистике, в машиностроении за последний год на 70% увеличился валовой продукт. Кадры набирают отовсюду, в том числе, и из целлюлозно-бумажной отрасли.

«Тем не менее, квалифицированные кадры для предприятия мы готовим сами. Совершено спокойно нужно относиться к тому, что вложения в 10 человек могут дать только одного сотрудника. А в будущем, конечно, будут нужны мастера, которые владеют сразу несколькими специальностями», — отмечает Александр Бойченко.

На комбинате уверены, что масштабная профориентационная работа влияет на развитие кадрового потенциала всей отрасли ЦБП и экономики Пермского края.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.