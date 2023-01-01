Прикамье подготовило лучшую в РФ заявку по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» Заявка из Бардымского округа набрала самое большое количество баллов в стране Поделиться Твитнуть

Фото: министерство агропромышленного комплекса Пермского края

На выездном заседании регионального правительства под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина был рассмотрен вопрос реализации мероприятий госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ).

Так, по направлению «Современный облик сельских территорий» в 2022 году в Прикамье из федерального бюджета было привлечено свыше 440 млн руб. Средства были направлены на строительство социальных объектов, благоустройство территорий и обновление коммунальной инфраструктуры. В этом году работа продолжается. В частности, в Юсьвинском округе завершается модернизация системы водоснабжения, а в Бардымском уже построены три газопровода.

«Эта программа очень важна, потому что зачастую является единственным источником средств для развития сельских территорий. Кроме того, мы не скрываем наших амбициозных планов по развитию сельского хозяйства и агросектора», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

В 2023 году из Пермского края была направлена лучшая в стране заявка на получение средств в рамках госпрограммы КРСТ. При содействии министерства агропромышленного региона Бардымский округ подготовил заявку, которая набрала наивысшее количество баллов — 943 из 968 максимально возможных. Годом ранее муниципалитет набрал 919 баллов из 1027 возможных, заняв 4 место в рейтинге ПФО и РФ. Глава Бардымского округа Халиль Алапанов пояснил, что основной прирост баллов был получен за счёт создания дополнительных рабочих мест, привлечения внебюджетных средств.

Благодаря выигранной заявке в рамках реализации проекта на 2024-2025 годы на территории Барды будет создан центр общественных коммуникаций, планируется провести реконструкцию очистных сооружений, построить межшкольный стадион. Кроме того, жители Барды получат важные инфраструктурные объекты, строительство которых завершится в следующем, 2024 году: крытый ледовый каток, центр общественных коммуникаций в селе Краснояр-1, высокоскоростную оптико-волоконную линию интернет-связи. Объём финансирования привлечённых по результатам конкурса средств — порядка 460 млн руб.

Помимо строительства крупных социальных объектов, Пермский край активно реализует в рамках программы КРСТ и другие проекты. Например, в этом году 253 жителя региона получили льготный кредит для улучшения своих жилищных условий по программе «Сельская ипотека». Также было реализовано 112 проектов по освещению тротуаров, благоустройству детских дворовых площадок и т.д. В части содействия занятости проводились мероприятия по субсидированию затрат сельхозпроизводителей на обеспечение условий по обучению и прохождению производственной практики студентов — всего такой мерой господдержки в 2023 году было охвачено 583 чел.

Министр агропромышленного комплекса Прикамья Павел Носков отметил, что сейчас ведётся работа по подготовке заявочной кампании в программу КРСТ на следующий год.

«Мы будем ориентироваться на тот опыт, который сложился у Барды, чтобы довести заявки муниципалитетов до сопоставимого уровня», — заключил он.

Глава Прикамья поручил краевому Минагро и администрации муниципалитета поделиться успешным опытом Бардымского округа с другими территориями региона. Он также акцентировал, что предприятия Прикамья готовы вкладываться в развитие края и создавать новые рабочие места.









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