Андрей Стрельцов «Кама» обменялась победами с «Магниткой» Пермская волейбольная команда, уступив в первом матче, взяла реванш во втором Поделиться Твитнуть

Подопечные Владимира Викулова в рамках чемпионата среди команд Высшей лиги «А» на своей площадке сыграли с ВК «Магнитка». В первом матче хозяева проявили характер, но ошибались чаще соперника и уступили 1:3. В воскресенье пермяки с трудом взяли первую партию 29:27 и легко вторую — 25:17 и 2:0. «Магнитка» зацепилась за игру, отыграв один сет.

В четвёртой партии вновь удача была на стороне хозяев — 25:23, и — итоговая победа 3:1.

Пока «Кама» остаётся на пятом месте в турнирной таблице.

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