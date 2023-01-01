Максим Артамонов Пермскому краю списали долги по бюджетным кредитам на сумму более 528 млн рублей Соответсвующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство РФ списало Пермскому краю задолженность по бюджетным кредитам на сумму 528,5 млн руб. Это следует из документа, опубликованного на фициальном интернет-портале правовой информации. Распоряжение подписал глава российского кабмина Михаил Мишустин.

Задолженность будет списана за счёт платежей по налогам от реализации новых инвестпроектов, поступивших в федеральный бюджет в 2022 году.

Кроме Прикамья, правительство РФ списало задолженности ещё нескольким регионам Республикам Коми и Карелии, Белгородской, Воронежской, Нижегородской и Кемеровским областям. Общая сумма списанных долгов составила более 569,4 млн руб.

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