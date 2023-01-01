Андрей Стрельцов «Парма» праздновала победу в Нижнем Новгороде Пермский баскетбольный клуб вновь победил на последних секундах встречи Поделиться Твитнуть

В чемпионате Единой лиги ВТБ баскетболисты «Пармы» провели выездной матч в Нижнем Новгороде. Соперником пермской команды стал БК «ПАРИ-НН». Всё решилось за восемь секунд до финальной сирены. Пермский клуб вышел вперёд в счёте и сумел отбить ответную атаку соперников. Итог поединка — 72:74 в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Айзея Риз. В его активе 24 набранных очка, 1 подбор и 9 голевых передач.

В целом «Парма» одержала пятую победу подряд. Это позволило пермской команде подняться на седьмое место в турнирной таблице.

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