Максим Артамонов В Пермском крае за сутки на пожарах погибли люди в трёх муниципалитетах По всем фактам организована проверка Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю 8 по 9 декабря в Перми, Очёре и Александровске были на пожарах были найдены тела погибших.

Как уточнили в ведомстве, первый погибший был обнаружен после пожара 8 декабря в 20:23 в Мотовилихинском районе Перми. Его тело нашли на ул. Соликамская в металлической бытовке.

Второе случай произошёл в Очёрском городской округе. В ночь на 9 декабря, в 03:44, в МЧС поступило сообщение о пожаре в гараже на трассе М-7 Волга 392 км в Очерском городском округе. Прибывшие на место пожарные установили, что горит гараж и есть угроза распространения огня на соседнее строение — в пяти метрах от очага пожара. Площадь пожара составила 62 кв м. В ходе тушения был обнаружен погибший.

Третий пожар случился на улице Войкова в Александровска. Днём 9 декабря загорелась мебель и бытовая техника в одной из квартир в многоквартирном доме. До прибытия подразделений пожарной охраны из дома самостоятельно эвакуировались 16 человек. Из горящей квартиры мать спасла двоих детей — их вывели на свежий воздух по лестничному маршу на свежий воздух. Площадь пожара составила 10 кв м. Погиб один человек.

По всем трём фактам сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства и устанавливаются причины пожаров.

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