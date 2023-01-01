Максим Артамонов
В Перми на пожаре пострадали люди
Горел ангар на улице Усольская
На месте пожара в микрорайоне Владимирский, который произошёл вечером 9 декабря, огнеборцы нашли газовый баллон. В ходе происшествия пострадали люди. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Пермскому краю.
Информация о пожаре в ангаре размером 50 на 30 кв. м на ул. Усольской поступила в ведомство 9 декабря в 21:01 от очевидцев, а в сети распространились фотографии происшествия.
Огонь отправились тушить 36 пожарных на восьми пожарных машинах. Прибыв на место, они обнаружили ангар размерами 50 на 30 метров, полностью охваченный огнём.
В 21:54 пожар был ликвидирован, от огня пострадали два человека, а из ангара пожарные вынесли газовый баллон.
Сейчас в МЧС устанавливают обстоятельства и причину пожара.
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