Максим Артамонов В Перми на пожаре пострадали люди Горел ангар на улице Усольская Поделиться Твитнуть

На месте пожара в микрорайоне Владимирский, который произошёл вечером 9 декабря, огнеборцы нашли газовый баллон. В ходе происшествия пострадали люди. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Пермскому краю.

Информация о пожаре в ангаре размером 50 на 30 кв. м на ул. Усольской поступила в ведомство 9 декабря в 21:01 от очевидцев, а в сети распространились фотографии происшествия.

Огонь отправились тушить 36 пожарных на восьми пожарных машинах. Прибыв на место, они обнаружили ангар размерами 50 на 30 метров, полностью охваченный огнём.

В 21:54 пожар был ликвидирован, от огня пострадали два человека, а из ангара пожарные вынесли газовый баллон.

Сейчас в МЧС устанавливают обстоятельства и причину пожара.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.