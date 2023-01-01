Пермский фонд «Берегиня» ищет новый офис Поделиться Твитнуть

Фонд «Берегиня»

Пермский фонд помощи детям «Берегиня» собирается сменить офис. Об этом руководство фонда сообщило в социальных сетях.

Сейчас организация занимает помещения по адресу: Пермь, ул. Мира, 41в (за ТРК «Столица»), но нужны площади побольше. «Наш фонд растёт и развивается, поэтому нам нужен новый офис, — говорится в информации. — Нужно, чтобы места хватило волонтёрам, подопечным, их родителям, всем детским играм и карнавальным костюмам, книгам, игрушкам и ещё всякой очень нужной всячине».

В фонде отметили, что общая площадь новых помещений должна быть не меньше 300 кв. м, располагаться они должны желательно на первом этаже, предпочтительные локации: Индустриальный, Ленинский, Дзержинский районы, также важно наличие прямого транспортного сообщения с детским онкоцентром (ул. Баумана 22).

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