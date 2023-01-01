Корпус фармакадемии в Перми отремонтируют за 14,8 млн рублей Поделиться Твитнуть

Подведены итоги электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту помещений 4-этажного кирпичного здания учебного корпуса с подвалом Пермской государственной фармацевтической академии по адресу: Пермь, ул. Крупской, 46. Информация опубликована на портале госзакупок.

Всего на аукцион было подано десять заявок. Исполнителем работ выбрано ООО «СК Империал». Этот подрядчик согласился выполнить предусмотренный техзаданием объём работ за наименьшую цену — 17,784 млн руб. При этом начальная (максимальная) цена госконтракта составляла 20,432 млн руб.

В настоящее время документы находятся на подписании у заказчика - ПГФА. Ремонт кабинетов, лабораторий и служебных помещений должен быть выполнен в течение 2,5 месяцев.

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