Андрей Стрельцов
«Пермские медведи» уступили в матче международного гандбольного турнира
В Москве подопечные Валентина Бузмакова во второй раз проиграли ЦСКА
В выездном матче в рамках седьмого тура гандбольной SEHA — Gazprom League «Пермские медведи» в Москве встретились с армейским клубом.
К перерыву ЦСКА сумел оторваться на два очка - 18:16. Разница в счёте продолжала держаться до 40-й минуты. Затем ЦСКА удалось сделать несколько перехватов подряд и оформить быстрые контратаки. В итоге встреча завершилась со счётом 38:32 в пользу армейского клуба.
Это вторая победа ЦСКА над «медведями» в турнире. Ранее они одержали победу в Перми. В группе А пермский клуб остался на четвёртом месте в турнирной таблице.
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