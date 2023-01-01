Андрей Стрельцов «Пермские медведи» уступили в матче международного гандбольного турнира В Москве подопечные Валентина Бузмакова во второй раз проиграли ЦСКА Поделиться Твитнуть

фото: ЦСКА

В выездном матче в​ рамках седьмого тура гандбольной SEHA​ — Gazprom League «Пермские медведи» в Москве встретились с армейским клубом.

К перерыву ЦСКА сумел оторваться на два очка - 18:16. Разница в счёте продолжала держаться до 40-й минуты. Затем ЦСКА удалось сделать несколько перехватов подряд и оформить быстрые контратаки. В итоге встреча​ завершилась со​ счётом 38:32 в​ пользу армейского клуба.

Это вторая победа ЦСКА над «медведями» в турнире. Ранее они одержали победу в Перми. ​ В группе А пермский клуб остался на четвёртом месте в турнирной таблице.

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