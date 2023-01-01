Глава ИГЖН Прикамья Александр Евсюков может покинуть должность Поделиться Твитнуть

Александр Евсюков

Архив ИД «Компаньон»

Начальник краевой инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН) Александр Евсюков покинет свою должность с начала 2024 года. По данным издания «Коммерсантъ-Прикамье», Евсюков намерен устроиться работать за пределами региона, при этом конкретная территория и должность не уточняются.

В МинЖКХ, которому подчиняется ИГЖН, отказались комментировать информацию.

Напомним, в этом году Александр Евсюков был в длительной командировке в ЛНР, где исполнял обязанности заместителя руководителя администрации Северодонецка. В Пермь он вернулся только в конце лета.

Александр Евсюков возглавил ИГЖН Пермского края в 2018 году.

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