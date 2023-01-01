«Соликамский магниевый завод» начнёт выпускать шоколад и пряники Поделиться Твитнуть

фото: Соликамский магниевый завод

«Соликамский магниевый завод» (СМЗ) стал победителем финала IX Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». ​Предприятие заняло первое место в номинации «Идея туристического сувенира». Об этом сообщает пресс-служба СМЗ.

Завод представил шоколад «Соликамский магний — 100% качества». Это уменьшенная в пять раз копия слитка магния — основной продукции завода.

Ранее идея сувенира победила на региональном этапе конкурса среди 450 заявок из 18 субъектов Приволжья и Урала. К всероссийскому финалу заводчане, учтя рекомендации жюри, изготовили ещё и вариант функциональной упаковки — календарь на 2024 год.

«Сейчас мы ведём переговоры с местными производителями о выпуске специальных серий шоколада «Соликамский магний — 100% качества». Он будет продаваться в Соликамске туристам и местным жителям. Возможно, интерес к нему проявят и пермские торговые сети, магазины региональных сувениров, — рассказала помощник генерального директора ОАО «СМЗ» по кадрам и общим вопросам Евгения Насекина.

Ещё одна идея туристического сувенира — пряники «Соликамский магний — 100% качества». Их выпуск уже налаживает ООО «Красновишерский хлебокомбинат».

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