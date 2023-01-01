Андрей Стрельцов Пермский ХК «Молот» одержал трудную победу в Барнауле Всё в этом матче решилось в овертайме Поделиться Твитнуть

Фото www.sport-express.ru

В матче регулярного чемпионата ВХЛ пермский «Молот» сегодня в Барнауле встретился с «Динамо-Алтай».

В первом периоде гости сумели отличится дважды. ​Голы в активе Дмитрия Воробьёва и Константина Рыжова. Во второй 20-минутке шайб заброшено не было, а в третьей хозяева сумели сравнять счёт — 2:2.

В овертайме вратарь пермской команды Горшков вначале отразил буллит, а затем сделал голевую передачу Александру Волкову, который поставил победную точку в этом поединке — 3:2.

Следующий матч гостевой серии подопечные Павла Зубова проведут 11 декабря в Новокузнецке, против местного «Металлурга».

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