Пермский исследовательский центр УрО РАН вошёл в новый авиастроительный консорциум Поделиться Твитнуть

фото: Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН

На международном конгрессе по аэронавтике в Москве было принято решение о создании нового авиастроительного объединения в России под названием «Перспективные фундаментальные исследования и технологии для авиакосмической техники». В этом консорциуме объединились 15 ведущих государственных корпораций, вузов, институтов и организаций академического сектора в области авиастроения, включая Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН, о чем было сообщено самой научной организацией.

Главной целью нового объединения является максимально эффективное использование фундаментальных знаний и современных технологий для реализации прорывных проектов в авиационно-космической отрасли.

В рамках организации определены следующие основные направления деятельности: научно-технологические исследования динамики полёта летательных аппаратов и управления течениями жидкостей и газов, разработка легких и прочных конструкций и материалов, использование электроэнергии, криогенных и газообразных топлив и других энергоносителей в авиации, а также интеллектуализация управления авиационными комплексами и системами для обеспечения их безопасности и эффективности.

По словам научного руководителя ПФИЦ УрО РАН, академика Валерия Матвеенко, пермский исследовательский центр вошёл в консорциум как участник Научного центра мирового уровня «Сверхзвук»: «В рамках нового объединения будут устранены межведомственные барьеры между фундаментальной и прикладной наукой, созданы возможности для прямого взаимодействия академических, образовательных и проектных организаций с целью обеспечения технологического превосходства Российской Федерации при проектировании и создании нового поколения сверхзвуковых пассажирских самолётов».

В состав авиастроительного консорциума «Перспективные фундаментальные исследования и технологии для авиакосмической техники» вошли также такие организации, как Центральный аэрогидродинамический институт им. профессора Н.Е. Жуковского, Федеральный исследовательский центр институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский авиационный институт, Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем, Национальный исследовательский центр им. Н.Е. Жуковского, Российская академия наук, государственная корпорация «Ростех», государственная корпорация «Роскосмос», Московский физико-технический институт, Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».

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