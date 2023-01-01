В Пермском крае 15 муниципалитетов приняли бюджеты на ближайшую трёхлетку Главные финансовые документы территорий сохранили социальную направленность Поделиться Твитнуть

За неделю администрации 15 муниципальных образований Прикамья приняли бюджеты на ближайшие три года — с 2024 по 2026-й. Главные финансовые документы территорий, как и краевой бюджет, сохранили социальную направленность. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Несмотря на социальную направленность. многие администрации муниципалитетов смогли запланировать средства и на крупные инфраструктурные проекты. В частности, в Нытве в ближайшие три года чиновники планируют построить школу. Общий объём финансирования на эти цели составит 976 млн руб.

В Верещагинском округе объём муниципального дорожного фонда запланирован в сумме более 135 млн руб.

Администрация Березников решила предусмотреть выделение денег на реконструкцию здания «Кинотеатр Авангард» под размещение драматического театра стоимостью 351 млн руб. Также планируется сделать капремонт чаши бассейна «Кристалл» — 142,6 млн руб.

В Соликамске администрация выделит 60 млн руб. на строительство детской художественной школы по ул. 20-летия Победы, 104.

В ЗАТО Звёздный чиновники направят 367,8 млн руб. на строительство современной котельной.

В селе Усть-Кишерть Кишертского округа планируется построить дом культуры на 200 мест за 75 млн руб.

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